Sahil Güvenlik 208 kaçak göçmeni ölümden kurtardı

İzmir açıklarında, Yunan ekiplerinin Türk karasularına geri ittiği 208 kaçak göçmen çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı. Bölgede yapıla diğer operasyonlarında ise denize açılma hazırlığı yapan 184 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik 208 kaçak göçmeni ölümden kurtardı

İzmir'de 208 kaçak göçmen kurtarıldı, yurtdışına kaçma hazırlığı yapan 184 kaçak göçmen ise gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 208 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaburun ve Dikili açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 184 göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında farklı noktalarda lastik botlarda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye harekete etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 ilçede toplamda 208 kaçak göçmeni karaya çıkardı. Karaburun ve Dikili açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik botlardaki, 184 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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