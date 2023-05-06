Sahil Güvenlik denizden yüzlerce kaçak göçmen topladı

Yeniçağ/Erhan SONGÜR
Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz''de yaptıkları operasyonlarda yüzlerce kaçak göçmeni denizden topladı. Botlardaki çocuklar kadınlar Yunan Sahil güvenlik ekiplerinin insafına düşmeden, Ege ve Akdeniz'in hırçın dalgalarından kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı''nın sosyal medya sayfasından şu açıklama yapıldı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 28 Nisan – 04 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 26 olayda toplam 721 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."