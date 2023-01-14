﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz'de ölüm yolculuğuna çıkan 806 kaçak göçmeni küçücük botlarda yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 06-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 26 olayda toplam 806 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."
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