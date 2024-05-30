Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak: İşte başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 3-14 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Adaylarda aranan şartlar arasında en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak bulunuyor. Askerlik görevini yerine getirmiş ya da halen yapmakta olan yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş ve erler de başvuru yapabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erler için yaş sınırı 29 olarak belirlendi.

Askerlik hizmetini tamamlamış adayların ise terhislerinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor. Ayrıca, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev yapmış veya askeri öğrencilikle ilişiği kesilmiş olanlar bu ilana başvuramayacak.