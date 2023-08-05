Sahil Güvenlik’ten kaçak göçmen operasyonu. 392 kişi kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı

İzmir’in Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 208 kaçak göçmen ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 184 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

KAYNAK: DHA
Sahil Güvenlik’ten kaçak göçmen operasyonu. 392 kişi kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı

DHA'nın haberine göre; kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yunanistan unsurları Türk kara sularına geri itti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında farklı noktalarda lastik botlarda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 ilçede toplamda 208 kaçak göçmeni karaya çıkardı.

Karaburun ve Dikili açıklarında da yakalama

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun ve Dikili açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik botlardaki 184 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan 392 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin arasında Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak ve Bangladeş uyruklu kişilerin olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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