Sahil Güvenlik’ten Marmaris’te çifte operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik’ten Marmaris’te çifte operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri yapmış oldukları iki ayrı çalışmada 34 insan kaçakçısını yakaladı. Lastik botla karaya çıkan ve arasında 9 çocuğunda bulunduğu 20 insan kaçakçısı kaçarken yakalandı.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-904 ve KB-74 numaralı botlar tarafından önceki gün, saat 10.30 sıralarında hareket halinde olan fiber karinalı lastik bir botta kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Müdahale sonucunda botla karaya çıkan, aralarında 9 çocuğunda bulunduğu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 11.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı Söğüt Sahili'nde yardım talebinde bulunan kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı alındı. Bölgeye TCSG-702 gemisi ile KB-113 botu sevk edildi. Operasyona Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu karadan ulaşımın mümkün olmadığı Söğüt Sahili'ndeki aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Toplam 34 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik’ten Marmaris’te çifte operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Sahil Güvenlik’ten Marmaris’te çifte operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

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