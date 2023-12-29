Sahildeki başsız fokların gizemi çözüldü. Gerçek bambaşka çıktı

Bilim insanları, 2016'dan bu yana Kuzey Kaliforniya sahillerinde bulunan çok sayıda başı kesilmiş fok vakasını çözdü.

GİZEM ÇÖZÜLDÜ: KIYI ÇAKALLARI

2015’ten bu yana, ABD’de sahile gidenler, özellikle San Francisco’nun yaklaşık 240 kilometre kuzeyindeki Mackerricher Eyalet Parkı’nda, başı kesilmiş fok yavruları gibi rahatsız edici manzaralarla karşılaştıklarını bildiriyorlardı.

Uzmanlar başlangıçta ölümlerin arkasında bir insanın olduğundan endişe etmişti, ancak sonradan yapılan araştırmalar, ölü fokların gizemini ortaya çıkardı: kıyı çakalları.

Kıyı çakallarının, özellikle fok yavrularını avlayarak öldürdükleri ortaya çıktı. Bunun yaşamın doğal bir parçası olduğu belirtilse de, araştırmacılar bu artışın, fokların davranışlarını değiştirmesine neden olabileceğini söylüyorlar.

Biyolog Rachel Reid, NBC Bay Area’ya yaptığı açıklamada, “Bence foklar için asıl zorluk, eğer bu daha büyük bir sorun haline gelirse ve yavrularının çoğunu yırtıcılar nedeniyle kaybetmeye başlarlarsa, yavrularını doğurmak için farklı yerler seçmeleri gerekmesi olabilir” dedi.