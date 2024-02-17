Sahile milyonlarca sardalya balığı vurdu

Filipinler'de kıyıya milyonlarca sardalya balığı çıktı ve kıyı şeridini metalik griye boyadı. Bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Milyonlarca sardalya balığının karaya vurduğu anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Yerel halk ölen balıkları toplamak için kovalarını aldı ve birbirleriyle yarıştı.

Uzmanlar deniz yükselmesinin bu olaya sebep olduğunu bildirdi.

Deniz kıyısında 100'den fazla kişi 20 ila 30 kilogram arasında değişen sardalya balığı topladı.

Bir ailenin yarım tondan fazla balık topladığı söylendi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları toplu karaya oturmanın doğal bir afetin işareti olduğunu dile getirdi.