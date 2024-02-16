Balıkçılar balık yerine denizden caretta caretta tuttu

Manavgat'ın Boğaz mevkisindeki mendirekte dün sabah saatlerinde balıkçılar ağzından yaralanmış, güçsüz düşerek kıyıya sürüklenen bir caretta caretta gördü.

Balıkçılar Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları (DEKAFOK) Kıyı Koruma Derneği'ne haber verdi. Derneğin saha ekipleri ile Prof. Dr. Hakan Sert, Prof. Dr. Cengiz Deval ve Prof. Dr. Ertan Taşkavak'ın danışmanlığında, balık iğnesi nedeniyle ağzının iç kısmının parçalandığı fark edilen caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ilçedeki özel bir kliniğe götürüldü.

Klinikte kafa röntgeni çekilen caretta carettanın, yapılan ilk müdahalenin ardından ağzında yoğun kanamaya sebep olan kesik ve yaralı yerler, lokal anestezi yöntemiyle uyuşturularak 2,5 saatlik operasyonun ardından tedavi edildi.