Sahile vurdu dünyada eşi benzeri görülmedi. DNA sonucu bile şaşkına çevirdi

Milliyet'ten Betül Yasemin Keskin'in haberine göre; Kimilerine göre deniz kızları mitolojik bir sembol, kimilerine göre ise gerçeğin ta kendisi. Peki çocukken izlediğimiz çizgi filmlerde, okuduğumuz renkli masal kitaplarında karşılaştığımız deniz kızları gerçek olabilir mi? Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir canlıya rastlanması tartışmaları bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Yapılan DNA çalışmaları ise şaşırtan sonuçlara sahip.

İLK ETAPTA ANLAM VERİLEMEDİ

Papua Yeni Gine sahillerine geçtiğiniz günlerde vuran deniz canlısı tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Dünyanın en büyük ada ülkelerinden biri olan bu bölgede yaşayanlar, gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradı. Heyecan yaratan yaratığın fark edildiği bölgeye adeta akın eden Papua Yeni Gineliler, şahit oldukları görüntüyü tarif etmekte büyük bir güçlük yaşadı.

Bu deniz canlısının aslında tam olarak ne olduğunu konunun uzmanlarına bırakan haberciler ise beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Çünkü konunun uzmanları ilk etapta tesadüfen fark edilen canlınun tam olarak ne olduğu konusunda net bir cevap veremiyordu.

SAYISIZ İDDİA ORTAYA ATILDI

Sahildekiler ise hemen telefonlarına sarıldı ve karşılarında duran şeyi kayıt altına aldı. Sonrasında ise sosyal medyada paylaştılar. Artık sadece Papua Yeni Gine ya da diğer Okyanusya ülkeleri değil, başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünya büyük bir şaşkınlık yaşayacaktı.

Tanımlanamayan bu yaratık, Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlanda bölgesi kıyılarındaki Bismarck Denizi'nde yaklaşık bin kişilik nüfusa sahip küçük bir volkanik ada olan Simberi'deki yerel halk tarafından keşfedildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntü hakkında sayısız iddia ortaya atıldı. Bazıları bunun ölü bir köpekbalığı veya balina olabileceğini öne sürerken, diğerleri bunun deniz memelisi 'dugong' olabileceğini düşündü. Kimilerine göre ise bu, deniz kızının gerçekliğini kanıtlayan bir şeydi.

'DENİZ İNEĞİ OLABİLİR'

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi öğretim üyesi ve deniz memelileri üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Sascha Hooker, "Bana göre karşılaşılan yaratık, çürümüş bir deniz memelisinden başka bir şey değil. Ayrıca bir köpekbalığı veya balina öldüğünde ve derisi düştüğünde fotoğraflarda görülene benzer bir renge dönüşebilir" yorumunda bulundu.

Pasifik Balina Vakfı baş bilim insanı Jens Currie'ye göre ise karşılarında duran şey, 'deniz ineği' olarak da adlandırılan 'dugong'tan başka bir şey değildi.

SOSYAL MEDYADAKİ KAFA KARIŞIKLIĞI SÜRÜYOR

Uzmanların yaptıkları açıklamalar ise başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere pek de doyurucu olmadı. Şu anda konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda uzmanların ilk etapta canlıya karşı net bir açıklama yapmamasından ötürü büyük bir kafa karışıklığı hakim. Basına yansıyan bir diğer detay da yapılan DNA çalışmalarının sonuçsuz kaldığı yönünde oldu. Bu açıklama da yaşanan karmaşayı artıran faktörlerden biri olarak görülüyor. Sonuç ne çıkarsa çıksın Papua Yeni Gine kıyılarında yaşanan bu enteresan olay, uzun yıllar hatırlanacak gibi duruyor.