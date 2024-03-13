Sahiller yeniden denizanası ile doldu

Akdeniz'de 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de 'rhopilema nomadica' olarak bilinen zehirli denizanaları, geçen süre içerisinde azalmıştı. Son 2 günde tekrar denizanası yoğunluğu artmaya başladı. Daha önce Kızkalesi ve Susanoğlu gibi önemli turizm noktalarında kıyıya vuran yüzlerce denizanası bu kez yerleşim yerlerinin yakınlarındaki sahillere kadar ilerledi. Erdemli ilçesi merkez, Kocahasanlı ve Limonlu sahilleri yüzlerce denizanası ile dolmuş oldu.



DENİZANASI İLE DOLU DENİZE GİRDİLER

Uzmanların zehirli tür olarak uyardığı, ana gövdesi dışında uzantıları üzerinde yakıcı hücreleri olduğu söylenen denizanalarına rağmen denizde girenler ise dikkatlerden kaçmadı.