Şahinler çetesinin yöneticisi operasyonu önceden öğrenip firar etmiş

Şahinler Çetesi’ne yönelik 7 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyondan önce, örgüt yöneticilerinden Hasan Akdeniz’in, firar ettiği ortaya çıktı. Akdeniz hakkında yapılan suç duyurusunda bir galericiyi, peş peşe üç kez dolandırdığı iddia edildi.

T24’te yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 'Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini, çete lideri Mehmet Şahin dahil, 41 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, suç örgütü içerisinde ayrı bir çeteleşme olduğu ve kurulan örgütlerin başında olan Hasan Akdeniz’in firari olduğu, çetenin finansörlüğünü yapan Salih Yiğiner’in ise yakalandığı öğrenildi.



Çetenin iş adamlarından yağma ve gasp yaptığı, alınan paranın karşılığında değerinin çok altında başka bir gayrimenkul ile borcu kapatmaya zorladığı iddia belirlendi. Salih Yiğiner ve Hasan Akdeniz hakkında suç duyurusunda bulunan bir galerici de, çete tarafından peş peşe üç kez dolandırıldığını iddia etti.

ARAÇ SATIN ALARAK GÜVEN OLUŞTURDULAR

İddialara göre, Hasan Akdeniz’e ait HADES firmasını temsil eden kişiler, galeriden araç satın alarak ilk başta güven oluşturdu ve devamında Hasan Akdeniz de galeriden araç satın almaya başladı ve firmanın çeklerini kullandı.



Kendisini "NEF" projesiyle tanınan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. unvanlı şirketin mali müşaviri olarak tanıştıran Akdeniz, daha sonra çekleri zamanında ödemedi. Bunun üzerine HADES firmasını temsil eden kişiler, galeri sahibini örgütün diğer üyesi Salih Yiğiner’le görüştürdü.



Görüşmede galeri sahibine satış bedeli 1 milyon 298 bin dolar olan bir dükkan, Hasan Akdeniz’den olan alacağı mahsup edilerek, satış bedelinin ödenmesi halinde satılabileceği söylendi.

ALACAĞA KARŞILIK 175 BİN DOLARLIK ARAÇ VERDİ

Hasan Akdeniz'den olan araç bedeline ilişkin alacağını alamayan galerici, dükkan için para ödeyip ikinci kez dolandırılmaktan korktuğu için proje tamamlanmadan bakiye bedeli ödeyemeyeceğini şüphelilere belirtti, şüpheliler de alacağa karşılık galericiden araba vermesini istedi. Bu nedenle şüpheli Salih Yiğiner'e taşınmaz satış bedeline karşılık olarak 175 bin dolar değerinde araç verildi.

1.2 MİLYON TL DENEN DÜKKAN, KÖMÜRLÜK ÇIKTI

Proje bittikten sonra galericiye satılacağı söylenen yerin ise ‘kömürlük’ vasfında olduğu ve ekspertiz raporunda bu yerin bedelinin, satılacak taşınmazın yüzde 10’u dahi etmeyecek hatta ilk olarak Hasan Akdeniz'e satılan araç bedelini dahi karşılamayacak düzeyde olduğu anlaşıldı.

Bu şekilde dolandırıldığını anlayan galerici, Hasan Akdeniz’e bir kez daha başvurdu ancak sonuç alamadı. Daha sonra şüpheli Hasan Akdeniz, uğramış olduğu zararı gidereceğini belirterek, bu kez başka bir inşaat projesi üzerinden galericiyi bir kez daha dolandırdı.”