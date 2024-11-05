Sahipleri geri almadı beklenen son gerçekleşti

Kaynak: İHA
Sahipleri geri almadı beklenen son gerçekleşti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yediemin otoparkında bekletilen 428 motosiklet ve 4 otomobil TIR'lara yüklenerek geri dönüşüme gönderildi.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde trafikten men edilen yada ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin otoparkına gönderilen motosiklet ve otomobiller sahipleri tarafından teslim alınmadı. Kayıttan düşürülen araçlar Milli Emlak’a devredilerek hurdaya çıkarılıyor.

aw322669-01.jpg

İlçede hurdaya çıkan 428 motosiklet ve 4 otomobil TIR'lara yüklenerek İzmir’in Aliağa ilçesindeki Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüme gönderildi.

Çeşitli nedenler ile trafikten men edilen araçların burada yaklaşık 3 yıldır tutulduğunu ifade eden yediemin deposu sahibi Cihan Yurtseven, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Trafikten men edilmiş tescili bulunmayan, hatta hurda sayabileceğimiz araçlar makine kimya ekipleri tarafından teslim alınıyor. 428 motosiklet ve 4 otomobil Aliağa’ya geri dönüşüm için gönderiliyor.”

aw322669-03.jpg

Son Haberler
Emet MYO’da Yeşilay tanıtıldı
Emet MYO’da Yeşilay tanıtıldı
Muharrem İnce, AKP'nin gizli 3 amacını ifşa etti: CHP oyuna gelmemeli
Muharrem İnce, AKP'nin gizli 3 amacını ifşa etti: CHP oyuna gelmemeli
AFAD Gönüllüleri Kütahya Yedigöller Parkında buluştu
AFAD Gönüllüleri Kütahya Yedigöller Parkında buluştu
Bornova’da "Türkülerle Ata’ya Vefa" konseri düzenlenecek
Bornova’da "Türkülerle Ata’ya Vefa" konseri düzenlenecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda eğitimler başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda eğitimler başladı