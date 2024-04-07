Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Kaynak: AA
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Çocuğuyla yolda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Işıklı Sokak'ta oğluyla yürüyen Mesut Karagözoğlu, çevredeki sahipsiz köpeklerin saldırısına maruz kaldı.

Arkadaşı aracıyla olay yerinden geçerken, köpeklerin dağılıp uzaklaşması için kornaya bastı

Çenesi kırılan, başı ve ellerinden yaralanan Karagözoğlu, çevredeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Karagözoğlu'nun kulağına çok sayıda dikiş atıldığı, tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Köpeklerin Mesut Karagözoğlu'na saldırması ve yoldan aracıyla geçen arkadaşının korna çalarak onu kurtarması çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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