Şahmaran 2. Sezon konusu ne? Fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayına giriyor? Fragman izle

Şahmaran 2.Sezonla ilgili tüm detaylar...

Şahmaran dizisinin ikinci sezonunun 8 Ağustos'ta yayınlanacağı açıklandı.

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dizinin yeni sezonunda karanlık bir gücün yeniden uyanmasıyla Şahsu ve Maran karakterlerinin büyük bir sınavla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Bu sezon, hem baş karakterlerin hem de tüm insanlığın kaderini etkileyecek zorlu bir dizi olayla şekillenecek.

İzleyiciler, bu gerilim dolu ve sürükleyici yeni bölümlerle buluşmak için 8 Ağustos'u dört gözle bekleyecek.