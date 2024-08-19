Disney imzalı Pamuk Prenses (Snow White) filminin ilk fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti

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Disney imzalı Pamuk Prenses (Snow White) filminin ilk fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti

Disney imzalı Pamuk Prenses (Snow White) filminin ilk fragmanının Twitter'dan paylaşıldığı görüldü. Diğer yandan filmin vizyon tarihinin kesinleştiği bildirildi.

Fragmanı ve vizyon tarihi...

Disney'in klasik animasyon yapımlarından biri olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in yeni uyarlamasının ilk fragmanı yayınlandı.

Rachel Zegler'in Pamuk Prenses karakterine hayat vereceği ve Gal Gadot'un kötü cadı rolünü üstleneceği filmin, ABD'de 21 Mart 2025'te gösterime gireceği duyuruldu.

Filmin daha önce 22 Mart 2024'te vizyona girmesi planlanıyordu, ancak geçen yıl SAG-AFTRA'nın liderliğindeki Hollywood grevi nedeniyle bu tarih 21 Mart 2025 olarak yeniden belirlendi.

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