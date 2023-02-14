Rihanna ikinci çocuğuna hamile. Müjdeyi sahnede verdi

Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı 'Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, herkesi şok etti.





Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, 13 Mayıs Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Çift, oğullarını kucaklarına alarak, büyük bir sevinç yaşamıştı. Ünlü şarkıcının ikinci kez anne olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

İlk çocuğunu dokuz ay önce dünyaya getiren Rihanna, Arizona'daki State Farm Stadyumu'ndaki 'Super Bowl' şovunda belirginleşen karnını sergiledi.

Şarkıcı, hamilelik haberini sahne performansının bitmesinden kısa süre sonra doğruladı.

