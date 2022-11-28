Aleyna Tilki’den Yıldız Tilbe itirafı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sahne aldığı mekanda seslendirdiği şarkılarla herkesi mest etti.

En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelen Aleyna Tilki’yi sahneye devam etti.



‘Yalnız Çiçek’, ‘Dipsiz Kuyu’ ve ‘İsyan’ şarkılarını Cahide Palazzo misafirleriyle birlikte okuyan Tilki, “Sizin yanınızda şarkı söylemek çok zor” diyerek Yıldız Tilbe’ye hayranlığını dile getirdi. Tilbe şarkılarına masasından eşlik eden Aleyna Tilki, neşeli tavırları ve danslarıyla dikkat çekti.



