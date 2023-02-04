Eski gelini söyledi Tatlıses hüngür hüngür ağladı

Geçtiğimiz aylarda büyük bir kaza atlatan türkücü İbrahim Tatlıses, konserlerine devam ediyor. Dün akşamda bir mekanda sahne alan Tatlıses, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü türkücü dinlemeye giden Ceylan ise bir ara sahneye çıktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sahnede "Birileri Kandırmış" şarkısını okudu. Ceylan'ın performansı karşısında duygularına hakim olamayan Tatlıses ise hüngür hüngür ağladı. O anları Instagram hesabından yayınlanan Ceylan, nazar boncuğu emojisi koydu.

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Ceylan, 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı ile evli kalmıştı