Sahneden düşen Kibariye taburcu oldu

Mersin konserinde bir hayranı yüzünden 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşen Kibariye, tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu.

Sahneden düşen Kibariye taburcu oldu

Kibariye, Mersin'in Akdeniz ilçesinde Romanların yaşadığı Turgut Reis Mahallesi’nde Romanlar Buluşması'nda sahneye çıkmıştı. Ancak 62 yaşındaki şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz bir olay yaşamıştı.

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Kibariye bir hayranı yüzünden 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşmüştü. Sahneye atlayan kişiyi Kibariye'den uzaklaştırmak için müdahalede bulunan güvenlik görevlisi bu sırada Kibariye'ye çarpmıştı.

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Çarpmanın etkisiyle sahneden yere düşen Kibariye'nin ilk tedavisi özel bir hastanede yapılmış daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

BAKAN KOCA: BİLİNCİ YERİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada ise "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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"2 GÜN BOYUNCA DOKTOR KONTROLÜ ALTINDA TUTULDU"

Tedavisi tamamlanan Kibariye, hastaneden taburcu edildi. Şarkıcının menajeri Harun Belenkoğulları, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi.

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