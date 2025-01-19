Sahte alkol için denetime gelen ekibe ilginç teklif. Personelin yaptığı pes dedirtti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Maltepe’de alkol satışı yapan restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında bir restoran personeli, ekiplere bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için uzattı

Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler çerçevesinde alkollü ürünlerde bandrol, fatura ve gerekli belge kontrolü sağlandı. Öte yandan ekipler, depo ve tezgah arkası bölümlerinde de aramalar bulundu.

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Denetimler esnasında bir restoran personeli, bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için ‘tadına bakın' diyerek ekiplere uzattı. Görevli ekip ise personelin ilginç teklifini olumsuz karşılayarak denetimleri sürdürdü.

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