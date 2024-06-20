Sahte alkolden 34 kişi öldü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tüketimi sonucu çok sayıda kişi zehirlenme belirtileriyle hastanelere başvurdu.

üketicilerde baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve göz rahatsızlığı gibi semptomlar görüldü. Resmi açıklamalara göre, bu olay sonucunda 34 kişi yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altına alınan en az 80 kişinin bulunması, ölü sayısının artabileceği endişesini doğuruyor.

Eyalet Başbakanı M. K. Stalin, trajediyle ilgili olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon rupi (yaklaşık 12 bin dolar), tedavi görenlere ise 50 bin rupi (yaklaşık 598 dolar) tazminat ödenmesini açıkladı. İlgili olayla bağlantılı olarak iki şüpheli gözaltına alındı ve ihmalkarlık suçlamasıyla bir üst düzey polis memuru dahil olmak üzere 10 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Hindistan'da, yasa dışı üretilen ve sağlık için ciddi riskler taşıyan sahte alkoller nedeniyle her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybetmektedir. Bu tür olaylar, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmakta ve yetkilileri daha etkin önlemler almaya zorlamaktadır.