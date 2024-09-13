Sahte basın kimliğiyle yakalandı

Kaynak: İHA
Sahte basın kimliğiyle yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sahte basın kimlikleri kullanarak yetkili gibi davranmaya çalışan bir şüpheli jandarma tarafından yakalandığı kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sahte basın kimlikleri kullanarak yetkiliymiş gibi hareket eden bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde "Jandarma Basın Aracı" yazılı bir aracı fark etti. Araçta bulunan H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelinin üzerinde ve araçta birçok sahte basın kimliği ve plakası bulundu. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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