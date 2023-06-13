Sahte dekont ile dolandırıcılık yapmıştı. Yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sahte dekont düzenleyerek dolandırıcılık yapan bir şahıs yakalandı.

Sahte dekont ile dolandırıcılık yapmıştı. Yakalandı

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kentte internet üzerinden elektronik ürün satan insanları arayarak buluşan ve sahte dekont düzenleyerek parasını banka yoluyla gönderdiğini söyleyerek dolandıran G.S.P (27) yakalandı.

Yapılan çalışmalarda G.S.P.’nin 13 farklı olayda 15 kişiyi 190 bin 450 TL dolandırarak zarara uğrattığı tespit edildi.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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