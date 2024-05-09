Osman Kavala yeniden yargılanmayı talep etti

Gezi Davası kapsamında 6 buçuk yıldan fazla bir süredir tutuklu olan Osman Kavala hakkındaki sıcak gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Yeniden yargılanması hakkında dilekçe verdiği ortaya çıkan Osman Kavala bugün bir basın açıklaması yaptı.

‘Kavala’ya Özgürlük’ adlı sosyal medya hesabından Osman Kavala’nın kısa bir açıklaması paylaşıldı. Kavala Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını hatırlatarak şu sözleri sarf etti:

“Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir.

Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.”

OSMAN KAVALA’NIN DAVALARI

-1 Kasım 2017 tarihinden beri tutuklu olan Osman Kavala, Gezi davasından beraat etti. Fakat, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbbüs' suçlamasıyla yürütülen davadaki gözaltı kararı sebebi ile tahliye edilmedi.

-Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi davasında “Hükumeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

-9 Mart’ta 2020’de ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklanan Osman Kavala hakkında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), 'hak ihlali' kararı verdiğini açıkladı.

-İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022'deki karar duruşmasında Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

İKTİDARIN OSMAN KAVALA KRİZİ

AKP içerisinde son günlerde Osman Kavala patlağı yaşanıyor. Saray’a yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, AKP’yi karıştıracak ilk hamleyi köşesinden yaptı. Osman Kavala ve gezi davasından dolayı içeride bulunanların Türkiye’ye zarar verdiğini açıklayan Selvi, Kavala ve beraberindekilerin yeniden yargılanması gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine hem AKP hem de iktidar ortağı olan MHP içerisinde birçok isim Selvi’ye ateş püskürdü. Selvi’ye destek ise Tuğrul Türkeş’ten geldi. AKP Ankara Milletvekili Türkeş, Selvi’yi eleştirenlerin ortamdaki sislerin dağılmasına karşı olduklarını açıklamıştı.

Abdulkadir Selvi’de yine yazdığı köşe yazısında kendisini eleştirenlere “Türkeş’ten daha mı milliyetçisiniz” demişti.

AKP’li Mücahit Birinci, Selvi’nin bu yazısı sonrasında X sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunmuş ve şu sözleri demişti:

“Maşallah, savcılık mütalaası gibi bir yazı. Bu ara, ya çok hukukçuyla arkadaşlık yapıyor ya da kendisi bizzat avukatlığa merak sardı. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi geleceğini cezaevinde yatan bir eylemciye bağlayamaz”

TÜRKEŞ’TEN BİRİNCİ’YE: FETÖ’CÜ MÜDÜR AK PARTİLİ MİDİR?

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, İsmail Saymaz ile yaptığı görüşmede Selvi’yi eleştiren Birinci’ye "Kimden olduğunu bilmem. Yani FETÖ’cü müdür, AK Partili midir.. Kendisi AK Partiliyim diyor. Babasını eşeliyorsun FETÖ çıkıyor” sözlerini kullandı.

BİRİCİ’DEN TÜRKEŞ’E YANIT

Karşılıklı atışmalara son açıklama Mücahit Birinci’den gelmişti. Türkeş’e karşılık etki ajanı suçlaması geldi. Açıklamasını yine sosyal medya hesabından yapan Birinci şu sözleri söyledi:

"Bakın açık ve net söylüyorum:

Bu Kavala-Gezi işini kim kovalıyorsa, bunların ipi batıdadır. Parti fark etmeksizin her yere yerleşirler, her yerde iş tutarlar.

Bunlar, bugün burada gözükür, yarın başka partiye, başka mecralara giderler. Gittikleri yerin önemi yok, önemli olan kimin ağzıyla konuştuklarıdır.

Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin.

En büyüğünden en küçüğüne, sonuç fark etmez.

“KAFALARI” ne kadar büyükse, ABD/AB, bunlara o kadar büyük tasma takar ve kapı kapı gezdirir.

FETÖ filan bunların bir seviye altındadır. Bu etki ajanları, FETÖ’nün üstünde münafıklık potansiyeline sahip işe yaramaz tiplerdir.

Dikkate almadan ciyaklatmaya devam."