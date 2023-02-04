﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze’de iki farklı iş yerinde sahte deterjan üretimi yapıldığını tespit etti.
Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Ekiplerin operasyonu çerçevesinde 4 bin kilo çeşitli markalara ait toz deterjan, 80 adet bulaşık deterjanı ve 70 adet çamaşır suyu ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.