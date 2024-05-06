Sahte diplomalı TRT çalışanının Serdar Denktaş ile tartışması ortaya çıktı. 'Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız'

TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı doktora belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Karahasan’ın bir dönem üniversitenin mütevelli heyetinde de yer alması tartışmaların büyümesine neden oldu.

Karahasan’ın tutuklanması büyük tartışmaları beraberinde getirirken sosyal medyada yaşanan bir tartışma yeniden gündem oldu.

Sefa Karahasan sosyal medyadan KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş hakkında sert ifadelerin yer aldığı uzun bir paylaşım yapmıştı. Karahasan, Denktaş’ın Maraş ile ilgili sözlerine sert tepki göstererek, “Sn. Denktaş, Maraş’ın Türk yatırımcılara açılmasını da bir savaş nedeni sayıyor: “Maraş’ın Türk yatırımcılara açılması bizi yeni bir savaşın eşiğine götürecek…” Sn. Denktaş, neden Türk yatırımcılara karşı olduğunu açıklamamış. Rus, Çin, İsrail, AB ülkelerinden yatırımcı olunca savaşın eşiğine gelmeyiz sanırım” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyadan uzun bir yazı paylaşan Karahasan şunları söylemişti:

“The Times, Serdar Denktas i Kıbrıslı Türk unutulmaz lideri Rauf Denktaş’ın oğlu olarak tanıttığı haberinde şu cümleyi kullanıyor:

“Serdar Denktaş, (1974 Barış Harekatı törenleri) törenlere katılmak yerine yatıyla adanın sakin bir bölgesine gitti…”

Yıllarca Türkiye gelsin diye mücadele eden bir liderin siyasetçi oğlu törenler yerine yatla geziye gidiyor. Yatla geziye gidilse dahi, the times’a bunu söyleyerek, “1974 törenlerini önemsizleştirmek…”

Üzücü!..

Sn. Denktaş, Maraş’ın Türk yatırımcılara açılmasını da bir savaş nedeni sayıyor:

“Maraş’ın Türk yatırımcılara açılması bizi yeni bir savaşın eşiğine götürecek…”

Sn. Denktaş, neden Türk yatırımcılara karşı olduğunu açıklamamış.

Rus, Çin, İsrail, AB ülkelerinden yatırımcı olunca savaşın eşiğine gelmeyiz sanırım.

“Yeter ki Türk olmasın!” haberdeki anlayış da bu!

Bir ekleme; Maraş’ta mülkü bulunan bir Rum, Türk yatırımcıya mülkünü satarsa, kim ne hakla bir yorum yapabilir ki?

Rum sözde Maraş belediye başkanı dahi “25 bine yakın Maraşlı, Türk yönetiminde de olsa Maraş’a dönmek istiyor” diye açıklama yapıyor.

Orada mülkleri bulunan ünlü bir isim, ilgili yerlere mektup yazıyor ve “Döndüğümde evimin üzerine Türkiye bayrağı asacağım…”

Rum liderliğinin karşı çıktığı ama Rum halkının desteklediği Maraş açılımını Serdar Bey “savaş nedeni” sayıyor.

Maraş’ın açılma süreci, atılan adımlar eleştirilebilir.

Ancak uluslararası bir medyaya, Türkiye “savaş” çıkaracak adımlar atıyor gibi yorumlar yapmak doğru değildir.

Ve “Türkiye’nin baskısından korkuyoruz, Rumlar’la birleşmeliyiz” mantığında bir haberde Denktaş’ı okumak!..

Haberde Fikri Toros da yorum yapıyor…

Gerçekçi ve mantıklı…

Yaşananların nedenini ortaya koyuyor. Serdar Bey gibi Türkiye’yi tek suçlu göstermiyor.

Ne diyor: “Anastasiades, siyasi çatışmayı bir kenara koymayı, Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin deniz bölgelerindeki haklarını görmezden gelmeyi ve tüm hidrokarbon lisans ve ortaklık anlaşmalarını tekelleştirmeyi seçti.

Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkler üzerindeki uzun süredir devam eden izolasyonist politikaları ve AB hukukundan dışlanma, Türkiye'ye bağımlılığı artırmaya devam ediyor…”

SERDAR DENKTAŞ’TAN YANIT GECİKMEDİ

Sefa Karahasan’ın yaptığı o paylaşıma Serdar Denktaş’tan yanıt gecikmemişti. Denktaş, "Şimdi Türkiye düşmanı ilan edin bakalım" diye çıkışırken merhum Denktaş'ın kızlarından Ender Denktaş Vangöl ise Karahasan'a "Kime çalıştığını söyle de anlayalım... Sizin içinizdeki bu Denktaş fobisi bitmez.. Siz milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız. Babam olsa yüzünüze tükürürdü" şeklinde yanıt vermişti.