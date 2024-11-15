Sahte diş hekimlerine karşı dikkat çeken uyarı

Son yıllarda hızla artan sahte diş hekimleri vakaları, toplumun ağız ve diş sağlığını tehlikeye atarken insanların da hayatını riske atıyor. Ağız Diş ve Çene Cerrahı Diş Hekimi Prof. Dr. Birkan Özkan, bu durumun ciddiyetine dikkat çekerek, halkı sahte diş hekimlerine karşı uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Birkan Özkan “Diş hekimleri, tedavi sırasında acil bir durumla karşılaşıldığında acil tıbbi müdehale etme yeteneğine sahiptir. Bu bağlamda, tedaviye bağlı komplikasyonlarla baş etme yöntemleri çok önemli bir hal alır. Hayati risk başınıza bir kez gelir, ölümle sonuçlanabilecek boyutlara ulaşabilir ve hayat size 2. bir şans tanımayabilir” ifadelerini kullandı.

DİŞİ YALNIZCA DİŞ OLARAK DÜŞÜNMEYİN

Sahte diş hekimlerinin özellikle diş dolgusu, kanal tedavisi veya implant diş çekimi gibi kanamalı karmaşık işlemleri yanlış uygulamaları sonucu ciddi enfeksiyonlar, diş kaybı ve çene kemik hasarlarına yol açtığını belirten Prof. Dr. Birkan Özkan, “Bu kişiler steril koşulları sağlayamamakta ve komplikasyonlarla baş etme yöntemlerini bilmemektedir. Diş dişeti ve çene kemiği gibi geri dönüşü olmayan bir yapıya müdahale etmek profeyonellik gerektirir" şeklinde konuştu

UCUZ ÇÖZÜMLER BULAŞICI HASTALIĞINA SEBEP VE HAYATINIZA MAL OLABİLİR!

Sahte diş hekimleri tarafından yapılan tedavilerin kısa vadede ekonomik görünse de uzun vadede ciddi ağız diş sağlığı ve genel sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Birkan Özkan, “Steril olmayan malzemeler ve ortamda uygulanan işlemler enfeksiyon riskini artırır. Hepatit veya AIDS gibi bulaşıcı hastalık riskini de artırmaktadır ve hayatınızı tehdit edebilir” dedi.

DİŞ HEKİMİNİZİ SEÇERKEN DİKKAT EDİN!

Prof. Dr. Birkan Özkan, hastaların tedaviye başlamadan önce hekimlerinin diplomasını ve çalışma iznini kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığını belirttı. Özkan, “Sağlığınız, maceraya atılacak bir konu değil. Sadece yetkili, lisanslı diş hekimlerine güvenin. Sağlık Bakanlığı ve Türk Diş Hekimleri Birliği Kurumları, denetim noktasında, önemli çalışmalar yürütüyor ancak bireylerin de bilinçli olması gerekiyor. Sağlığınızı tehlikeye atacak maceralardan kaçının, bu deneme yanılma yöntemi olabilecek bir konu değildir” uyarılarında bulundu.

DENETİMİN ARTMASI VE TOPLUM BİLİNCİNİN ARTIŞI ŞART

Toplum sağlığı için ciddi bir tehdit haline gelen bu durumun önlenmesi için düzenleyici kurumların denetimlerini sıkılaştırması ve toplum bilincinin artması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Birkan Özkan, “Sahte diş hekimleri, sağlık sistemimizin kara lekesidir. Bu tehlikenin farkında olmak ve başvuracağınız kişilerin Diş Hekimi olduğundan ve yetkinliğinden emin olmak, ağız diş sağlığınız ve Genel Sağlığınız için en güvenli öncelikli adım olacaktır.” diyerek önemli bir çağrıda bulundu.

Unutmayın, sağlığınızı doğru ellere teslim etmelisiniz ve doğru tedavi için lisanslı, profesyonel eğitim görmüş diş hekimlerine başvurmanız hayat kurtarır.