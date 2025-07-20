Sahte eskort tuzağı: 12 milyonluk vurgun çökertildi!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Denizli merkezli 6 ilde sahte eskort ilanlarıyla vatandaşları 12 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, internet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara "ön buluşma', "teminat" gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmediklerini tespit etti.

35 KİŞİDEN YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA ALMIŞLAR

Bu şekilde dolandırıcılık yapan şüphelilerin ayrıca dolandırdıkları kişileri arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtıp, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutarak ikinci kez dolandırdıkları saptandı. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiden toplam yaklaşık 12 milyon lira aldığı tespit edildi.

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İLK OPERASYONDA ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen polis, teknik ve fiziki takibin ardından 5 Temmuz'da Denizli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5'i kadın, 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTI

Suç örgütüne yönelik önceki gün ikinci dalga operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 5'i kadın, 13 kişi daha gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle her iki operasyonda tutuklananların sayısı toplam 26'ya yükseldi.

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Sahte eskort tuzağı: 12 milyonluk vurgun çökertildi!

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