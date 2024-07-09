Eskortluk yapan Suriyeli AIDS'li çıktı. UNICEF'ten 3 bin TL kira yardımı alıyor. Hala Türkiye'de!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eskortluk yapan Suriyeli AIDS'li çıktı. UNICEF'ten 3 bin TL kira yardımı alıyor. Hala Türkiye'de!

Suriye’den gelen 1997 doğumlu bir trans eskort’un HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Hastane raporunda HIV virüsü taşıdığı görülen Suriyelinin halen Türkiye’de olduğu ve UNİCEF’ten kira desteği aldığı öğrenildi.

Açık kapı politikası ile ülkemize doldurulan Suriyelilerin sayısının 10 milyonu aştığı ve bunlardan sadece 3’te birinin kayıt altında olduğu kabul edilen bir gerçek.

Elini kolunu sallayarak ülkemize giriş yapmış olan sığınmacıların arasında teröristlerin, suçluların olduğu emniyet güçlerinin yaptıkları operasyonlar ile bir bir ortaya çıkarken şimdi de ölümcül hastalık taşıyanların da aramızda gezdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Ergin X platformundaki hesabından skandal belgeyi kamuoyu ile paylaştı. Ergin’in paylaştığı belgede Adana Şehir Hastanesine giden bir Suriyeli trans eskortun ölümcül hastalık olan HIV virüsü taşıdığı görüldü.

SURİYELİ TRANS HALEN TÜRKİYE’DE!

Ölümcül ve cinsel birliktelik sonucunda bulaşan bu virüsü taşıyan Suriyeli trans escortun aynı zamanda UNİCEF’ten aylık 3 bin lira kira desteği aldığı, bununla da kalmayıp Suriyeli trans M.E.’nin halen Türkiye’de olduğu kaydedildi.

HIV VİRÜSÜ NEDİR?

HIV, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan birçok beyaz kan hücresini yok ederek bağışıklık sistemine zarar verir. AIDS'in en yaygın belirtileridir ve "bulaşıcıdır”. Virüsün vücuttan tamamen atılmasını sağlayan, aşısı henüz bulunmamış.

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