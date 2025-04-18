Sahte gıda skandalıyla bebeklerin hayatıyla oynayacaklardı! Piyasa değeri 8 milyon TL...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sahte gıda skandalıyla bebeklerin hayatıyla oynayacaklardı! Piyasa değeri 8 milyon TL...

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir depoya baskın yapmasıyla büyük skandal ortaya çıktı. Piyasa değeri 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi. Bebeklerin hayatına mal olacak bu olayla ilgili bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, merdiven altı sahte bebek maması üretiminin yapıldığı tespit edilen E.B. isimli şahsa ait depoya baskın yapıldı.

Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram paketlenmiş sahte bebek maması ele geçirildi.

Sahte bebek mamalarına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak imha edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sahte gıda skandalıyla bebeklerin hayatıyla oynayacaklardı! Piyasa değeri 8 milyon TL...

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