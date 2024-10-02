Sahte Gürcistan ehliyeti düzenleyen şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Sahte Gürcistan ehliyeti düzenleyen şüpheli yakalandı

Ordu'da sahte Gürcistan ehliyeti düzenlediği iddia edilen bir kişi polisin düzenlediği baskınla yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye geneli mali suçlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte Gürcistan ehliyeti düzenleyen H.A.'nın (45) Altınordu ilçesindeki 2 farklı adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği kartuşu, 14 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli H.A. hakkında resmi belgede sahtecilik ile farklı bir suçta adli işlem yapıldı.

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