Sahte içki operasyonunun görüntüleri paylaşıldı

Kaynak: İHA
Sahte içki operasyonunun görüntüleri paylaşıldı
Amasya Valiliği, il genelinde yapılan sahte içki operasyonunun görüntülerini paylaştı.

Amasya Valiliği, 517 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda poşetlerin içinde toplam 517 litre sahte içki ele geçirildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk başarılı operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halkımızın sağlığına kast edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi vurguluyor, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullanarak operasyonun görüntülerini paylaştı.

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