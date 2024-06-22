Sahte içkiden ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, Kallakurichi bölgesinde sahte içkiden yaklaşık 190 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Prasanth, sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiğini belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve Tiruchirapalli bölgesinde ele geçirilen 250 litrelik sahte içkiyi imha etti.

Hindistan'da 7 yıldır alkol yasağının uygulandığı Bihar eyaletinde de 2023 yılında sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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