Sahte kimlik gösterdi, Mobil Park Ekipleri’nin dikkatinden kaçamadı

Şüphelinin uyuşturucu suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi’nde meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Mobil Park Ekibi, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurdu.

Takside yolcu olarak bulunan T.Y. isimli şahıs, kimlik kontrolü isteyen ekiplere farklı bir kimlik verdi. Ekipler, verilen kimliğin gerçek olmadığını anlayarak şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet fişek, 5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi bulundu.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, Aydın Asliye Ceza İlamat Masasınca “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 2 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında toplam 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.