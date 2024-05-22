Sahte kimlik verdi, çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü

Kadıköy’de saat 22.30 sularında Söğütlüçeşme metrobüs durağı çıkışında polis ekiplerince kimlik kontrolü yapılan Gökhan Yıldız, ağabeyi Y.Y.'ye ait nüfus cüzdanını gösterdi.

Yıldız, gösterdiği kimliğin başka birine ait olduğunun anlaşılmasının ardından kaçmaya başladı.

Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan Yıldız, bu esnada belinde yer alan silaha ulaşmaya çalıştı.

HEM KENDİNİ HEM POLİSİ VURDU

Polislerin engellemeye çalışması üzerine oluşan arbedede ateş alan silahtan çıkan kurşunlar Gökhan Yıldız ve polis memuru E.B.’ye isabet etti.

Ağır yaralanan Yıldız, ihba üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

4 adet suç kaydı olduğu ve 16 Mayıs’ta eski nişanlısı Bahar Kaban'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada cinayet zanlısı olarak arandığı ortaya çıkan Yıldız, burada yaşamını yitirdi.

Bacağından yaralanan polis memuru E.B.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ESKİ NİŞANLIŞI BAHAR'I İŞE GİDERKEN VURMUŞTU

16 Mayıs Perşembe günü Küçükçekmece’de yer alan Dereboyu Caddesi'nde saat 08.30 sularında çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban, eski nişanlısı Gökhan Yıldız tarafından vurulmuştu.

Olayın ardından kaçan Yıldız kayıplara karışırken, ağır yaralanan Bahar Kaban ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.