Sahte kimlikle yaşayan 10 yıllık hükümlü yakayı ele verdi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve iki yıldır sahte kimlikle kaçak yaşayan bir şahıs, polis ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Sahte kimlikle yaşayan 10 yıllık hükümlü yakayı ele verdi

Uyuşturucuyla mücadele ve aranan şahıslar bürolarının işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçunun yanı sıra hükümlü kaçaklığı, kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan da aranan Ş.T. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, polisten kaçmak için sürekli adres değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Operasyonda ayrıca, hükümlü kaçaklığı, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 11 yıl 6 ay hapis cezası olan O.P. de gözaltına alınırken, D.T. ve R.G. isimli şahıslara da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

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