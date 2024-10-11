Sahte mehdiye şafak operasyonu! 15 müridiyle yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan bir termalde evde yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini "mehdi" ilan eden M.Ç, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen sahte mehdi M.Ç ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MÜRİDLERİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Bayramiç'in Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini "Hilafeti Muhammediye Tarikatı" diye adlandıran grup, "mehdi" olarak kabul ettikleri M.Ç, 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan özel bir termal evini 2 yıllığına kiraladı. Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla "Hz. Mehdi Ulusa Sesleniyor" programları yapan sözde tarikat, sosyal medya hesapları üzerinden dini bilgiler vermeye başladı. Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan Ç, burada "Mehdi'ye Bağlılık" töreni düzenledi. Youtube hesabı üzerinden yapılan "Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor" programında soruları yanıtlayan Ç, mehdinin alametlerinden bahsetti.

KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANMIŞTI

Bayramiç'e bağlı Külcüler köyünde bulunan tarikat üyeleri, "mehdi" olarak kabul ettikleri M.Ç, ile birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin, kazdıkları alanda "ahit sandığı" aradıkları öğrenildi. Hadislerde bahsedilen mehdi olduğunu iddia eden şüpheli M.Ç, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ediyor. Sahte mehdi M.Ç'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Tutukluluk sürelerinin bitiminin ardından serbest kalan M.Ç'nin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için aranmasının olduğu ortaya çıktı.

ŞAFAK OPERASYONU İLE YAKALANDI

Kendini mehdi ilan eden ve 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünün merkezini Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyündeki özel bir doğa evinde yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini mehdi ilan eden M.Ç'nin insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edildi. M.Ç, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen sahte mehdi M.Ç ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.