Sahte müşahit kartı bulunan kadına tutanak tutuldu

İstanbul Beykoz'da bir okulda sahte AK Parti müşahit kartı bulunan kadın hakkında tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

Sahte müşahit kartı bulunan kadına tutanak tutuldu

İstanbul Beykoz'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy sandıklarının kurulduğu Gündoğdu Nene Hatun İlkokulu'nda sahte AK Parti müşahit kartı taşıyan kadın hakkında tutanak tutuldu.

Beykoz Belediyesi meclis üyesi ve AK Parti Beykoz seçim bölgesi sorumlusu Serkan Seçkin, AA muhabirine, AK Parti müşahidi olduğunu söyleyen kadınının yanına gittiğini, müşahit kartına baktığında sadece isminin yazılı olduğunu gördüğünü, sandık ve TC kimlik numaralarının olmadığını açıkladı.

Seçkin, "Elime aldığımda sahte olduğunu, böyle bir müşahidin görevlendirilmediğini kendisine beyan ettim. 'Hayır ben kesinlikle AK Parti'nin müşahidiyim. Kartımı bana geri verir misin?' dedi. Polis olaya müdahale etti. Kadın kartı yırtmaya çalıştı. Polis de kadın hakkında tutanak tuttu." dedi.

Müşahit kartlarından 3-4 tanesinin eksik olduğunu belirten Seçkin, şöyle devam etti:

"Belli ki herhalde bir yerden bir şekilde kendileri bu kartı temin etmişler. Üzerlerinde kendi isimlerini yazıyorlar. Beykoz ilçesinden bile olmadıklarını öğrendik. Yapmış oldukları işgüzarlıkla sahtekarlıkla AK Parti'nin ismini kullanarak AK Parti'nin müşahit kartlarını kullanarak, bizim müşahitlerimizi olumsuz yönde etkileyerek, karşı tarafa oy devşirmenin, belki de etkilemenin peşindelerdi."

(Kaynak: AA)

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