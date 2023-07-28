Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi

ATM’lere sahte paraları gerçek gibi yatıran şüphelinin yöntemi pes dedirtti. Paraları ortadan kesip yarısını sahte yarısını gerçek olacak şekilde yapıştıran şüphelinin, paraları ATM’ye yatırırken farklı TC kimlik numaraları kullandığı tespit edildi.

KAYNAK: AA
Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi

Sahte bastığı paraları, çeşitli bankaların otomatik para çekme makinelerinde (ATM) gerçek banknotlarla değiştiren şüpheli, Ankara Emniyetinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin farklı ATM'lere sahte para yatırıp ardından para çektiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

sahte.jpg

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Zanlıyı fiziki takibe alan polis, E.T.O'yu bir ATM'ye sahte para yatırırken suçüstü yakaladı.
Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 2 bin sahte 50 lira, 30 sahte 100 dolar, çok sayıda kesilmiş sahte para kağıtları, banka ve kredi kartları ile banka dekontları, sahte paraların basımında kullanılan yazıcı, tarayıcı, boya, sıvı solüsyon, numaratör ve çok sayıda materyal ile basım yapılmış sahte para kağıtları ele geçirildi.

aa-20230728-31789231-31789229-bastigi-sahte-parayi-atmlerde-gercek-banknotlarla-degistiren-supheli-yakalandi.jpg

Operasyonda kapsamında, E.T.O'nun kendi evinde kurduğu küçük matbaada bilgisayar ve yazıcı yardımıyla çoğalttığı 50 liralık banknotları ortadan ikiye keserek yarısı sahte yarısı gerçek olacak şekilde tekrar yapıştırdığı ve bazı özel yöntemler kullanarak ATM'lere yatırdığı tespit edildi.

aa-20230728-31789231-31789230-bastigi-sahte-parayi-atmlerde-gercek-banknotlarla-degistiren-supheli-yakalandi.jpg

Şüphelinin etrafında kamera bulunmayan ATM'leri seçtiği, tanınmamak için kapüşonlu kıyafet ve cerrahi maske kullandığı, sahte paraları yatırma işlemi yaparken yakalanmamak için başka kişilerin kimlik numaralarını veya banka kartlarını kullandığı, çeşitli kurumlara sahte paralarla cüzi miktarda ödeme yaparak para üstü olarak ATM'lerden gerçek para aldığı belirlendi. Polise verdiği ifadede kredi borcu yüzünden böyle bir arayışa girdiği beyanında bulunan şüpheli, borcunun büyük bir kısmını bu yöntemle elde ettiği paralarla ödediğini belirtti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Üniversite etkinliğinde skandal görüntüler Güncel
Üniversite etkinliğinde skandal görüntüler
Rusya'ya roket düştü. Çok sayıda yaralı var Dünya
Rusya'ya roket düştü. Çok sayıda yaralı var
Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde Siyaset
Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde
Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı Güncel
Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor Spor
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt Magazin
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt