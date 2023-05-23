Sahte parfüm üretenlere şok operasyon

Sahte parfüm üretip açtıkları internet sitesi üzerinden satan şüpheliler yakalandı.

Sahte parfüm üretenlere şok operasyon

İHA'nın haberine göre, dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreten ve açtıkları internet sitesi pazarlayan 2 şüpheli Jandarma ekipleri tarafın yakalandı. Operasyonda 25 bin adet sahte parfüm, bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli şahısların, yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden sattığı bilgisini alındı.

Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte parfümleri imal edip depolandığı adres belirlendi. Jandarma ekipleri şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla operasyon için düğmeye bastı.

Şüpheliler tarafından imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda; 25 bin adet sahte parfüm, bin 500 litre etil alkol, 5 bin adet boş parfüm şişesi ve kapağı, 10 bin adet sahte etiket ve bandrol ile sahte parfüm imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Yakalanan Z.D. ve Ş.I. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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