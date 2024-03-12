Sahur programında büyük gaf: ‘gece mi çektiniz’

Murat Öztürk
Sahur programında büyük gaf: ‘gece mi çektiniz’
Mehmet Fatih Çıtlak, sunuculuğunu üstlendiği sahur programında büyük bir pot kırdı.

Daha önce evlilik hakkında “bir kere evet diyorsun bütün dünyan kararıyor” gafıyla gündem olan araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak, sunuculuğunu üstlendiği sahur programında büyük bir pot kırdı.

Kanal D’de yayımlanan Sahur Vakti programının ilk bölümünde Ramazan ayı ve oruç hakkında çeşitli bilgiler veren M. Fatih Çıtlak, “Şimdi bir soru alalım da hiç soru sormadık, çıkmadık gibi olmasın; nedir soru?” diyerek izleyicilerinden gelen video formatındaki soruya yer verdi.

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Çıtlak’a gelen soru “Bir kişiyle helalleşmek istiyorum ama öldü. Ne yapalım?” oldu.

Siyah tenli şahsın kırık Türkçesi ile yönelttiği soru karşısında kısa süreli bir duraksama yaşayan Çıtlak “Evet… Çok orijinal… Yani resim… Şey… Si… Ha gece mi çektiniz şeyi… Evet…” şeklinde kem küm ettikten sonra konu hakkında bildiklerini aktarmaya başladı.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları sunucunun önce “si..” diye takılıp hemen sonrasında “gece mi çektiniz şeyi” demesinden yola çıkarak Çıtlak’ın soruyu soran siyahi kişiyle dalga geçtiğini iddia etti.

Diğer bir kesim ise ten renginin dalga konusu edilmesini bir Müslümana hem de sahur vakti hiç yakışmadığını bu gibi hareketlerin İslam dininin prensiplerine ters olduğunu vurgulayarak sunucuya tepki gösterdi.

Olayı bağlamından kopuk bir şekilde ele alıp konuyu mizah malzemesi yapan kullanıcıların varlığı da dikkat çekti.

Çıtlak konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

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