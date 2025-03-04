Sahurda enerji deposu besin! Mucizenin faydaları göz dolduruyor

Sağlıklı ve dengeli bir sahur öğünü, oruç süresince gerekli besin ihtiyaçlarını karşılar ve açlık hissini azaltır. Bu noktada, dut pekmezi gibi doğal ve besleyici gıdalar, sahur sofralarının vazgeçilmezi olabilir.

Dut pekmezi, içerdiği zengin besin değerleri ile hem tok tutma hem de sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahip.

İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında dut pekmezinin faydaları...

UZMAN GÖRÜŞLERİ: DUT PEKMEZİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Walter Willett, dut pekmezinin besin değerleri ve sağlık üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Dut pekmezi, yüksek demir içeriği ile özellikle demir eksikliği anemisi olan bireyler için mükemmel bir besin. Ayrıca, lif ve doğal şeker içeriği ile sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorununu önler."

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Christopher Gardner ise dut pekmezinin enerji verici özelliklerine dikkat çekti:

"Dut pekmezi, içeriğindeki karbonhidratlar sayesinde hızlı bir enerji kaynağı sağlar ve uzun süreli tokluk hissi verir. Bu nedenle, sahurda tüketildiğinde gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur."

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: DUT PEKMEZİNİN KANITLANMIŞ FAYDALARI

Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayımlanan bir çalışmada, dut pekmezinin demir içeriği ve biyoyararlanımı incelendi.

Araştırma, dut pekmezinin yüksek demir içeriği ile demir eksikliğini gidermede etkili olduğunu ve anemi riskini azalttığını ortaya koydu. Ayrıca, dut pekmezinin sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ve kabızlığı önlediği belirtildi.

Bir başka araştırma ise dut pekmezinin tok tutma ve enerji verme özelliklerine odaklandı.

Nutrition Research'te yayımlanan bu çalışmada, dut pekmezinin içerdiği doğal şekerler ve lifler sayesinde tokluk hissini artırdığı ve enerji seviyelerini dengede tuttuğu belirtildi. Bu nedenle, sahurda tüketildiğinde gün boyu açlık hissini azaltmada etkili olduğu vurgulandı.

DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI VE SAHURDA TÜKETİMİ

1. Demir Eksikliğini Giderir: Dut pekmezi, yüksek demir içeriği ile demir eksikliğini giderir ve anemi riskini azaltır. Demir, vücutta oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobinin üretiminde kritik öneme sahip.

2. Tok Tutma Özelliği: Dut pekmezi, içerdiği karbonhidratlar ve lifler sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir. Bu nedenle, sahurda tüketildiğinde gün boyu açlık hissini azaltır.

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3. Kabızlığı Önler: Dut pekmezi, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorununu önler. Bu, özellikle oruç tutarken sindirim problemleri yaşayanlar için faydalıdır.

4. Enerji Verir: Dut pekmezi, içerdiği doğal şekerler sayesinde hızlı bir enerji kaynağı sağlar. Sahurda tüketildiğinde enerji seviyelerini artırarak gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur.

5. Antioksidan Özellikler: Dut pekmezi, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerden korur ve hücre hasarını önler. Bu, genel sağlık durumunu iyileştirir.

SAHURDA DUT PEKMEZİ NASIL TÜKETİLİR?

- Kaşıkla Doğrudan Tüketim: Sahurda bir veya iki kaşık dut pekmezi tüketmek, gerekli enerji ve besin ihtiyaçlarınızı karşılar.



- Yoğurt veya Süt ile Karıştırma: Dut pekmezini yoğurt veya süt ile karıştırarak tüketmek, lezzetli ve besleyici bir seçenek olabilir.



- Tam Buğday Ekmeği ile: Tam buğday ekmeği üzerine sürerek veya bir dilim ekmek ile birlikte tüketmek, hem tok tutucu hem de sağlıklı bir sahur öğünü sağlar.

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UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, dut pekmezinin düzenli olarak tüketilmesini ve sahurda sağlıklı bir seçenek olarak değerlendirilmesini önerdi.

Harvard’dan Prof. Dr. Walter Willett, "Dut pekmezi, sahurda hem tokluk hissi veren hem de besin değerleri yüksek bir gıda. Özellikle demir eksikliği olanlar için ideal bir besin kaynağıdır" dedi.

GELECEK ÖNERİLER VE SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN DUT PEKMEZİ

Uzmanlar, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemini vurgularken, dut pekmezinin sahur sofralarında yer alması gerektiğini belirtti.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Dut pekmezi, karaciğer ve kalp sağlığı için doğal bir ilaç gibi. Doğal yollarla sağlığını desteklemek isteyen herkes pancarı sofralarına eklemelidir" dedi.