Sahurda sorulan soru şaşkına çevirdi. Bunu ancak Müge Anlı çözer

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan "Sahur Vakti" programı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

"EŞİM HAKKINI HELAL ETMİYOR..."

Mustafa Karataş, Ramazan ayı boyunca kendisine gelen bazı sorular gündem olmaya devam ediyor.

Bu defa programa telefon bağlantısıyla katılan bir kişi, Mustafa Karataş'a “2 çocuğum var eşim daha fazla çocuk istemediği için ben de başka biriyle dini nikah yapıp çocuk yaptım. Eşim hakkını helal etmiyor. Ne yapmalıyım?” diye sordu.

Soru duyanların ağızlarını açık bırakırken, sahurdaki bu soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bu soruya "Onu Müge Anlı çözer. Yanlış yerdesin", "Bu nasıl bir soru", "Ar damarı çatlamış", "Sorarken utan be adam" gibi yorumlar yapıldı.