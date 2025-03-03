Sahursuz oruç tutmanın zararları! Uzmanlardan uyarılar

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Prof. Dr. Walter Willett, sahurun metabolizma üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde açıkladı:

“Sahur, vücuda enerji deposu sağlar ve metabolik süreçlerin kesintisiz çalışmasına destek olur. Sahura kalkmamak, vücudu uzun süreli açlığa ve düşük kan şekeri seviyelerine maruz bırakarak yorgunluk, baş ağrısı ve konsantrasyon kaybına yol açabilir.”

Stanford Üniversitesi’nden Dr. Christopher Gardner ise, sahurun sindirim sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

"Sahur, mideyi gün boyunca açlığa hazırlayan ve mide asidinin düzenlenmesine yardımcı olan bir öğündür. Bu öğünü atlamak, sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir ve mideyi zorlayabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SAHURUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Journal of Nutrition ’da yayımlanan bir çalışmada, sahur yapan bireylerin gün boyu enerji seviyelerini daha iyi koruyabildikleri ve açlık hissini daha az yaşadıkları belirtildi.

Araştırma, sahurun kan şekeri seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olduğunu ve vücudun sıvı dengesini korumada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Ayrıca, sahursuz oruç tutmanın metabolizmayı yavaşlatarak kilo kontrolünü zorlaştırdığı vurgulandı.

SAHURSUZ ORUÇ TUTMANIN OLASI ZARARLARI

1. Enerji Eksikliği: Sahur yapılmadığında vücut, uzun süreli açlığa maruz kalır ve enerji seviyeleri düşer. Bu durum yorgunluk ve halsizliğe yol açabilir.

2. Kan Şekeri Düzensizliği: Sahursuz oruç, kan şekeri seviyelerinde ani düşüşlere neden olabilir ve bu da baş dönmesi, halsizlik ve konsantrasyon bozukluğuna yol açar.

3. Metabolik Yavaşlama: Sahur, metabolizmanın çalışmaya devam etmesi için gerekli. Bu öğünü atlamak, metabolizmayı yavaşlatarak kilo alımına ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

4. Sıvı Kaybı: Sahur, vücudun hidrasyonunu desteklemek için önemli bir fırsat. Su tüketiminin eksikliği, gün içinde susuzluk hissini artırabilir ve dehidrasyona yol açabilir.

SAĞLIKLI SAHUR ÖNERİLERİ

Uzmanlar, sahur öğünlerinde protein, lif ve sağlıklı yağ içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesini öneriyor.

İşte sahurda tüketilmesi gereken sağlıklı seçenekler:

- Protein Kaynakları: Yumurta, az yağlı peynir, yoğurt ve fındık gibi besinler, tokluk hissini artırır ve kas kaybını önler.

- Tam Tahıllar ve Lifli Besinler: Tam buğday ekmeği, yulaf ve sebzeler, sindirimi destekler ve enerji seviyelerini dengede tutar.

- Sağlıklı Yağlar: Avokado ve zeytinyağı, uzun süre tok kalmayı sağlayan besinler.

- Bol Su: Gün boyunca sıvı kaybını önlemek için sahurda bol miktarda su içmek önemli.

RAMAZAN’DA SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ

Ramazan ayında doğru beslenme alışkanlıkları yalnızca fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel odaklanmayı ve ruhsal dengeyi de destekler.

Harvard Medical School’dan Dr. Robert Shmerling, "Sahur, sadece fiziksel değil, zihinsel performansı da etkileyen kritik bir öğündür. Sağlıklı bir sahur öğünüyle oruç tutmak, bireylerin genel sağlık ve refahını artırır" dedi.