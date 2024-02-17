Şaka yapmak istedi arkadaşının kafasını yaktı

Kaynak: İHA
Şaka yapmak istedi arkadaşının kafasını yaktı
Küçükçekmece'de bakkalda çalışan bir genç alışverişe gelen arkadaşının kafasını yaktı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz Perşembe akşamı garip bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda şaka yapmak isteyen bir genç, çakmak gazıyla arkadaşının kafasını yaktı. Elde edilen bilgilere göre bakkalda çalışan Emre Çakır, bakkala gelen arkadaşını görünce ona bir şaka yapmak istedi. Şakayı yapmak için diğer müşterilerin gitmesini bekleyen Çakır, bir bardağa çakmak gazını doldurduktan sonra arkadaşının kafasına döküp çakmakla yaktı. Kafası bir anda tutuşan genç, son anda müdahale ederek kendini yanmaktan kurtardı.

OLAYI BÖYLE ANLATTI

Arkadaşının kafasının yanmasına sebep olan Emre Çakır ise olay anında panikleyerek bakkaldan kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayı anlatan Emre Çakır, “Arkadaşım artistlik yapıyordu, bir şey yapamazsın diye. Sonra alışveriş yapmaya geldi. Ben de çakmak gazını bardağa boşalttım. Tam yanından geçerken koydum, kafası alev aldı. Sonra işte kaçtım. Bağırdı falan korktum. Daha yüz yüze gelmedim” ifadelerini kullandı.

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