Şaka yapmayı beceremeyen 5 burç açıklandı

5 burcun mensupları şaka yapmayı asla beceremiyor.

Yapılan şakayı alınganlıkla karşılayan, kendisine yapılan şakayı kişisel olarak algılayan ve hakaret kabul eden burçlar açıklandı.

Şaka yapmaya çalıştığı zamanda tam bir faciaya yol açan bu burca ait kişilerin özellikleri şöyle:

1- OĞLAK BURCU

Oğlaklar sorumluluk sahibi ve disiplinli insanlardır. Genellikle hedeflerine odaklanırlar ve hayata yaklaşımlarında oldukça ciddi olabilirler.

2- BOĞA BURCU

Boğa burçları pratik ve kararlıdır. Sorumluluklarını ciddiye alır ve hayata daha temelli bir yaklaşımı tercih ederler. Her şeyde mantık aramaları, onları şakalar konusunda da tercihlerini bu yönde kullanmaya iter.

3- YENGEÇ BURCU

Yengeçler duygusal hassasiyetleri ve besleyici doğalarıyla tanınırlar. Mizahı takdir edebilseler de, bunu her zaman kendileri başlatamayabilirler.

4- AKREP BURCU

Bu yoğun burç, hedeflerine oldukça odaklanabilir ve bazen mizah onlara ulaşamaz. Derin ve bazen gizemli doğaları, onların kaygısız veya yüzeysel şakalara katılmaya daha az eğilimli görünmelerine neden olabilir.

5- BAŞAK BURCU

Başak detaya ve pratikliğe önem verir. Onlar eleştirel düşünürler ve mizahınızı her zaman takdir etmeyebilirler.