Şakalaşırken av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü

Kaynak: İHA
Şakalaşırken av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü
Manisa Salihli'de, 16 yaşındaki çocuk şakalaştığı sırada elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşını vurdu.

Manisa'da 16 yaşındaki genç, elindeki av tüfeğiyle şakalaşırken arkadaşını vurdu. Vurulan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, arkadaşını vuran gözaltına alındı.
Olay, Manisa'nın Salihli ilçesindeki canlı hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.U. (16) şaka yapmak için elindeki av tüfeğini arkadaşı Serhat Arslan’a (21) doğrulttu. Bu esnada av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu Serhat Arslan kalbinden vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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