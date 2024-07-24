Sakar saldırgan yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Sakar saldırgan yakayı ele verdi

Bursa'da cep telefonu bayisine silahlı saldırı düzenleyen saldırgan önce tabancısını sonra motosikletini düşürdü. Polislerin çalışması sonucunda 24 saat geçmen şahıs yakayı ele verdi.

Sakar saldırgan yakayı ele verdi

Bursa'da bir cep telefonu bayisini kurşun yağmuruna tutan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bir telefon bayisi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kafasında kask olan motosikletli bir kişi, dükkan önüne gelerek silahını çıkardı. Önce tabancayı, ardından motosikleti yere düşüren şüpheli, düşe kalka hedef aldığı iş yerine yaklaşık bir şarjör mermi boşalttı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden dükkanı kurşun yağmuruna tutan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis gönderildi.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Yaşanan kurşunlama olayı sonrası çevredeki kameraları mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın K.A.B. olduğunu tespit etti. K.A.B., yapılan operasyonla Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. K.A.B., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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