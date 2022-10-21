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Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire

T.C. Ferizli İcra Dairesi tarafından Sakarya Ferizli'de 2+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:46
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Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire

Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakarya İl, Ferizli İlçe, Ferizli Mahallesi, 113 Ada, 1 Parsel, A22 Blok,1.Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz. Konum olarak kuşbakışı Ferizli Kaymakamlığı'na 480 m mesafede olup, tüm kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Çatışı ahşap dikme üzeri kiremit örtülü, dışı sıvalı-boyalı, bodrum+5 kattan oluşan toplum 6 katlı betonarme bina olduğu, 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 hol, 2 balkon, 1wc+ banyo olmak üzere toplam 80,00 m2 kullanım alanına sahip ve yaklaşık 30 yıllık olduğu, meskenin dış kapısının çelik, iç kapılarının kompozit, içinin sıvalı-boyalı, pencerelerinin pvc doğrama, zeminlerin laminat kaplı, ıslak hacimlerinin ve holün seramik ile kaplı, mutfak tezgahının granit, tezgah altı-üstü mutfak dolaplarının bulunduğu, ısıtma sisteminin doğalgaz sobası olduğu tespit edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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